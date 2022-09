Cambi, euro a minimo storico: sotto 0,99 dollari

(Teleborsa) - L'euro stamane è scivolato ai minimi in 20 anni sul dollaro, scendendo sotto il livello di 0,99. Il cross tocca così il minimo storico.Sulla valuta di Eurolandia pesa l'emergenza energetica in Europa dopo che venerdì Gazprom ha comunicato che il gasdotto Nord Stream è stato fermato "completamente fermato" dopo aver riscontrato una perdita di olio da una turbina. Notizia che ha aumentato sempre più la prospettiva di una diffusa carenza di energia in Europa aumentando il nervosismo per i timori di recessione.Sfuma così la breve risalita registrata nella scorsa ottava quando l'euro ha riguadagna la parità sul dollaro, sostenuto dalle aspettative del mercato di unbase da parte della BCE, nella riunione prevista questa settimana, giovedì 8 settembre e, da un rapporto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che ha segnalato alla Fed che le pressioni potrebbero essere allentate.