STM, S&P taglia outlook a negativo con minore generazione di flussi di cassa

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook
su prospettive su STMicroelectronics
, azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, da stabile a negativo
, confermando i rating creditizi a lungo e breve termine a "BBB+/A-2".
Il fatturato annuo è sceso a circa 11,8 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 17,3 miliardi di dollari del 2023, con un conseguente free operating cash flow (FOCF) annuo inferiore a 500 milioni di dollari nel 2024-2025. Sebbene S&P preveda che il fatturato di ST abbia raggiunto il minimo
, ravvisa il rischio che la generazione di flusso di cassa possa richiedere più tempo del previsto per tornare a superare 1 miliardo di dollari.
"Questo perché il forte calo del fatturato ha portato a capacità inutilizzata e alla necessità di ristrutturazioni
, con conseguenti pressioni sui margini e sul free cash flow di ST", si legge in una nota. Allo stesso tempo, S&P ritiene positivo che ST abbia mantenuto una posizione di cassa netta conservativa durante tutto il ciclo, mantenendo il rapporto debito/EBITDA comodamente al di sotto di 1,5x.
L'outlook negativo riflette la possibilità che S&P potrebbe abbassare il rating se il FOCF reported rimanesse stabilmente al di sotto di 1 miliardo
di dollari, il che potrebbe derivare dal fatto che il margine EBITDA rettificato rimanesse significativamente e stabilmente al di sotto del 30%. L'agenzia di rating potrebbe anche adottare una negative rating action se ST riportasse un rapporto debito/EBITDA rettificato superiore a 1,5x.