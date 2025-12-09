STM, S&P taglia outlook a negativo con minore generazione di flussi di cassa

STMicroelectronics

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu prospettive su, azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore,, confermando i rating creditizi a lungo e breve termine a "BBB+/A-2".Il fatturato annuo è sceso a circa 11,8 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 17,3 miliardi di dollari del 2023, con un conseguente free operating cash flow (FOCF) annuo inferiore a 500 milioni di dollari nel 2024-2025. Sebbene S&P, ravvisa il rischio che la generazione di flusso di cassa possa richiedere più tempo del previsto per tornare a superare 1 miliardo di dollari."Questo perché il, con conseguenti pressioni sui margini e sul free cash flow di ST", si legge in una nota. Allo stesso tempo, S&P ritiene positivo che ST abbia mantenuto una posizione di cassa netta conservativa durante tutto il ciclo, mantenendo il rapporto debito/EBITDA comodamente al di sotto di 1,5x.L'outlook negativo riflette la possibilità che S&Pdi dollari, il che potrebbe derivare dal fatto che il margine EBITDA rettificato rimanesse significativamente e stabilmente al di sotto del 30%. L'agenzia di rating potrebbe anche adottare una negative rating action se ST riportasse un rapporto debito/EBITDA rettificato superiore a 1,5x.