Caro energia, FederTerziario: "Incidenza bollette quadruplicata sui costi imprenditoriali"

(Teleborsa) - "Prima la pandemia, ora il caro energia. Per le imprese italiane, stritolate nella morsa delle molteplici emergenze degli ultimi anni, l'ennesima stangata, senza adeguati interventi di supporto, potrebbe diventare fatale già nel primo semestre del prossimo anno, quando i conti non saranno più sostenibili". A lanciare l'allarme è FederTerziario, l'organismo datoriale che rappresenta circa 85mila imprese distribuite sul territorio nazionale e in diversi ambiti produttivi, dal variegato mondo del turismo a quello della scuola e della ristorazione, della logistica e dell'agricoltura."Siamo estremamente preoccupati per l'esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime e energetiche – spiega– e dell'inflazione, che ormai ha quasi raggiunto l'8% e la cui impennata è in gran parte dovuta proprio al caro energia. Servono interventi rapidi altrimenti molte piccole e micro imprese sono destinate a chiudere entro il primo semestre del 2023, con una conseguente drammatica perdita di posti di lavoro".Secondo un', l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, il primo trimestre del 2022 ha fatto registrare un aumento del prezzo medio del 55% dell'energia elettrica e del 42% del gas. Numeri che – come evidenzia FederTerziario – si traducono in costi insostenibili, con picchi in alcuni settori. "Alcuni settori sono particolarmente colpiti dall'aumento dei costi dell'energia – prosegue– ad esempio i trasporti, il commercio al dettaglio, la ristorazione e gli alberghi, (che devono affrontare anche gli aumenti delle spese della logistica), che hanno visto, in alcuni casi, quadruplicata l'incidenza del prezzo dell'energia sui costi delle proprie attività imprenditoriali".Il rischio concreto – denuncia FederTerziario – è che le imprese sopravvissute con tanti sacrifici agli anni più duri della pandemia, adesso vengano definitivamente spazzate via dall'impossibilità di sostenere costi energetici esorbitanti che, sottolinea il segretario, "non sono solo legati alla guerra in Ucraina, ma anche ad azioni speculative dei colossi dell'energia". Una soluzione, secondo FederTerziario, non può prescindere da "un'per sostenere famiglie e imprese, fissando uned emanando, quale ad esempio il credito d'imposta sui costi delle bollette".Prezzi fuori controllo e oggettive difficoltà di sostenerne i ritmi che si legano a problematiche che, ancora una volta, finiscono per incidere negativamente sul tessuto produttivo nazionale: diminuzioni di potenza e distacchi. Perurge, anche in questo caso, "un intervento dell'esecutivo per moderare e disciplinare questi aspetti che vengono posti in essere con le modalità di sempre, con la drammatica conseguenza che spesso gli imprenditori, già in difficoltà nel reperire la liquidità necessaria per pagare bollette esorbitanti, rischiano di vedersi staccare anche le utenze (e conseguentemente di dover chiudere le proprie attività) e ciò anche se è pendente un reclamo, i cui tempi di risoluzione sono eccessivamente lunghi".Motivazioni che stanno alla base anche di una prossima"per chiedere al governo – conclude il segretario generale – aiuti concreti per un settore ancora una volta in difficoltà e sta valutando l'opportunità di presentare un esposto all'Antitrust e all'ARERA per evitare e contrastare speculazioni le cui conseguenze ricadono su cittadini e imprese".