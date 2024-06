Assil, illuminotecnica galleggia nonostante impatto costi energia e inflazione

(Teleborsa) -ha chiuso il 2023 con un, confermando il settore italiano qualenell’Unione EuropeaConsiderando il, il comparto ha risentito delle dinamiche dei consumi, penalizzati dall’sul reddito delle famiglie e da una diminuzione degli investimenti. Anche suisono emersi segnali di(+0,2% la variazione delle vendite estere a valori correnti). Guardando i principali, pesa sul risultato aggregato il profilo debole del, primo partner commerciale dell’Italia (+0,3% nel 2023 e -5,4% nel 2022).i volumi di produzione industriale risultanoe un ruolo di traino alla crescita è atteso anche dai mercati internazionali, dove in un contesto in lento recupero, torneranno le opportunità di crescita anche sui mercati europei.I dati sono emersi nel corso dell', Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, che ha eletto come nuovo Presidente per il biennio 2024 – 2026, Amministratore Delegato Vossloh-Schwabe Italia.