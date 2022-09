Eni, intesa con Arabia Saudita su sostenibilità

Eni

(Teleborsa) - Il Ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, HE Khalid Al-Falih, ha incontratoDurante l’incontro l’AD di Eni ha illustrato ladella compagnia, con particolare focus sulle molteplici iniziative industriali e tecnologie a servizio della transizione energetica.Il Ministro Saudita ha condiviso le prospettive del Paese al 2030 e la strategia nazionale di investimento saudita (Saudi National Investment Strategy).Le parti hanno poi condiviso il ruolo dell’Arabia Saudita nell’ambito delle attuali sfide poste dal mercato energetico. A margine dell’incontro, Eni e il Ministero degli Investimenti saudita (MISA) hannonel Paese, e per una chimica indirizzata verso le specialità.Le aree di cooperazione indicate nel memorandum riguardano lo studio dello sviluppo congiunto di iniziative nei settori della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della chimica.Nel settore della raffinazione e chimica, Eni è presente dal 1984 tramite la propria società controllata Ecofuel.