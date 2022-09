Petrolio in rally. Opec+ taglia produzione di 100mila barili

Crude oil

Brent

(Teleborsa) -che inverte rotta dopo un anno di ritocchi di segno opposto all'offerta, nel tentativo di stabilizzare il mercato e, che ora scontano una possibile recessione dell'economia mondiale.Il cartello di produttori di greggio, come anticipato di recente, ha accettato dial giorno a partire. La decisione è stata presa, che ha recentemente sostenuto la necessità di far fronte ad un calo eccessivo dei prezzi, con l'assenso degli alleati, fa cui la Russia.L'OPEC+ ha preferito, per il rilancio dell'accordo sul nucleare siglato nel 2015, che farebbe venire meno le sanzioni contro il Paese mediorientale e consentirebbe al produttore Opec di esportare circa un milione di barili in più di greggio.Il prezzo del petrolio era sceso molto negli ultimi tre mesi, rispetto a, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina ed ai timori di un razionamento dell'offerta. Poi, il prolungarsi delle ostilità, l'accelerazione dell'inflazione, l'avvio di politiche restrittive da parte delle banche centrali e le, che ha ripiegato con decisione dai massimi.Al momento, ilstatunitense scambia amentre il, grazie alla decisione dell'OPEC+ di tagliare l'offerta ed in vista dellacontro la Russia attraverso l'imposizione di un