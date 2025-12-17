Milano 17:35
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 12 dicembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 12 dicembre su base settimanale (WoW) -1,27 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -1,81 Mln barili (la previsione era -2,4 Mln barili).
