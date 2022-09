CNH Industrial: va in pensione Brad Crews, Presidente Nord America

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha annunciato oggi che Brad Crews, President North America, ha reso nota la propria intenzione di andare in pensione.Brad Crews è un membro di lungo corso del Senior Leadership Team della Società oltre ad essere Presidente del segmento Agriculture del Nord America. Nel 2023 Brad sarà impegnato in un nuovo ruolo di supporto a Derek Neilson, President Agriculture, per guidare diversi progetti strategici. Crews manterrà i suoi attuali incarichi fino all'annuncio della persona che prenderà il suo posto nel ruolo di President, North America.Nei suoi 28 anni di presenza nella Società, Brad Crews è stato fondamentale per la crescita e il successo di CNH Industrial, dove ha rivestito diversi ruoli di leadership nei settori della produzione, della qualità e delle operations."Voglio ringraziare Brad per la generosità con cui si è prodigato per CNH Industrial, e soprattutto per il suo impegno costante nel soddisfare i nostri clienti, gli agricoltori e i coltivatori di tutto il mondo, cosa che continuerà a fare nel suo nuovo ruolo lavorando a stretto contatto con Derek" - ha dichiarato Scott W. Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial -. "In quasi 30 anni con noi, Brad si è dimostratoun leader capace e di ampie vedute, con una particolare abilità nel realizzare i nostri progetti di breve e lungo termine. Insieme a tutto il team di CNH Industrial, gli auguro quanto di meglio possa desiderare per il suo futuro e meritatissimo pensionamento".