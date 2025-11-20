CNH, prezzato bond da 500 milioni di euro con cedola al 3,625%

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha annunciato il pricing positivo della suacon cedola al 3,625% e scadenza 26 gennaio 2033, con un prezzo di emissione pari al 98,984% dell'importo nominale.La chiusura dell'offerta è attualmente prevista per il 26 novembre 2025. Le obbligazioni saranno emesse da CNH nell'ambito del suo Programma Euro Medium Term Note. CNH intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta per i propri scopi aziendali generali,. Sarà presentata domanda di ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.