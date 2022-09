Mediolanum, raccolta netta risparmio gestito agosto 298 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha riporto ad agosto, con volumi complessivi per 541 milioni di euro, di cui, 237 milioni di nuovi finanziamenti erogati e 13 milioni in nuove polizze di protezione.si attesta a, portando a 3,84 miliardi la raccolta complessiva da inizio anno."Nonostante le tensioni geopolitiche e finanziarie, proseguite anche nel mese estivo di agosto, il lavoro dei nostri Family Banker ha continuato a produrre ottimi risultati nell’accompagnare le famiglie nella gestione dei loro risparmi", afferma, amministratore delegato di Banca Mediolanum."Il business del credito è in linea con le erogazioni alla clientela dello scorso anno di circa 2,5 miliardi ad agosto, ed i premi delle polizze protezione sono da inizio anno in crescita del 12% rispetto al 2021", sottolinea Dpris, concludendo "continueremo a lavorare a ritmo incessante, anche grazie alle nuove iniziative di valore dei prossimi mesi dedicate ai nostri clienti e all’acquisizione di nuova clientela, affinché prosegua il trend di crescita che ci contraddistingue”.