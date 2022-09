Trasporti, Zaccheo (ART): ripresa traffico, balzo del settore aereo

(Teleborsa) -e un trend che indica sempre più un ritorno alla normalità. "Questa estate ci sono stati dei volumi del trasporto aereo addirittura maggiori alla situazione prepandemica. Questo rimbalzo, forse è avvenuto prima del previsto". Lo ha detto il presidente dell'Autorità Autorità di Regolazione dei Trasportiin occasione della Relazione annuale 2022 al Parlamento.Nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre 2021,la domanda di trasporto passeggeri su servizi ferroviari av è cresciuta del + 269%, la domanda di trasporto passeggeri su servizi aerei ha registrato un incremento del + 401%. Il processo di "ritorno alla normalità" è invece più lento per il trasporto pubblico collettivo.Secondo Zaccheo.- dice - pur confermando la globale drastica riduzione rispetto a quelli del 2019, è particolarmente evidente nel settore aereo, per il quale i dati pubblicati riportano un sensibile incremento dei volumi di traffico registrati a partire dallo scorso aprile".Rispetto alla situazione prepandemica, si registrano tendenze variegate, con il traffico stradale e ferroviario di passeggeri ancora molto inferiore a quello del 2019 (con differenziali negativi tra il 7% e il 43%). Il traffico stradale di veicoli pesanti, registra un'accelerazione degli spostamenti, superiori a quelli del 2019 (+2% sulla rete autostradale e +5% su quella Anas nel I trimestre del 2022). "Complessivamente - aggiunge Zaccheo - si assiste ad una generale ripresa dei volumi, su cui attendiamo dati più precisi, auspicando che confermino la tendenzadell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in modo da tutelare più efficacemente i diritti dei passeggeri. L'Autorità "incentiva le imprese dei settori regolati a migliorare la loro organizzazione in termini di livelli di qualità ed efficienza, contribuendo così a ridurre la frequenza dei disservizi segnalati e le condotte contestate". Tuttavia "l'ordinamento vigente è del tutto inadeguato ad assicurare l'effettività e l'efficacia dissuasiva delle sanzioni previste".