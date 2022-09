BPER, Santi si dimette da CdA e viene nominato vice DG

BPER Banca

(Teleborsa) - Gian Luca Santi, Amministratore non esecutivo die componente del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle predette cariche, con effetto immediato.Lo comunica lo stesso istituto di credito aggiungendo che in pari data, il Consiglio di Amministrazione, previo parere dei competenti Comitati consiliari, ha deliberato l’assunzione di Gian Luca Santi, con decorrenza dal prossimo mese di ottobre 2022, quale Vice Direttore Generale della Banca, responsabile dell’Area Strategy, Finance & Innovation.Alla data odierna, Gian Luca Santi non risulta detenere partecipazioni in BPER Banca.