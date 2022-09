Eni, Descalzi incontra Presidente ivoriano Ouattara per sviluppi Baleine e altre attività

Eni

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato diha incontrato ilper fare il punto sulle, sui progetti futuri e sulle aree di interesse comune e collaborazione.Presenti all'incontro, tenutosi ad Abidjan in Costa d'Avorio), il Segretario Generale della Presidenzae il Ministro delle Miniere, del Petrolio e dell'EnergiaDescalzi ha illustrato al Capo dello Stato ivoriano lo, la scoperta di idrocarburi effettuata da Eni nell’offshore del Paese, che sarà il primo sviluppo Net Zero (scope 1 e Scope 2) in Africa. I risultati positivi del pozzo Baleine E1X recentemente perforatoin posto ae circaassociato, aumentando le valutazioni iniziali del 25%.Ileffettuato sul pozzo, oltre a confermare il potenziale produttivo di, consente di ottimizzare le ulteriori fasi sviluppo del giacimento, attraverso l’implementazione di unaallo studio, e di incrementare il livello di produzionenello sviluppo finale della scoperta.della produzione della prima fase di Baleine è confermato nella, a soli 18 mesi dalla scoperta.Il Presidente Ouattara e Descalzi hanno ancheche Eni sta sviluppando per compensare le emissioni del giacimento di Baleine. Fra queste un ampio programma diiniziato a giugno 2022 e progetti per lae savane nell'ambito dello schema REDD+. Questi progetti si basano sull'Accordo firmato ieri con il Ministero ivoriano delle Acque e delle Foreste e sono attualmente in fase di definizione su un'area di 377.000 ettari.Il numero uno di Eni ha poi aggiornato Ouattara sul local content e sullee favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie, nel quadro del MoU firmato a dicembre 2021. L’iniziativa coinvolgeràInfine, le parti hanno convenuto di definire iniziative congiunte nella filiera agroindustriale, per utilizzo nella bioraffinazione.