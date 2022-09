EdiliziAcrobatica, +30% valore contratti sottoscritti ad agosto

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha segnato un +30,2% riguardo alnel mese di, passati da 8,37 milioni di euro del 2021 a 10,9 milioni del 2022. Positivo è stato l'andamento anche della rete franchising Italia che passa da 2,59 milioni di euro di agosto 2021 a 3,37 milioni di agosto 2022 con un incremento del 30,1%.Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto al 31 agosto 2022 un totale di 1.564, pari al 25,6% in più dello stesso periodo dell'anno scorso, quando le risorse erano 1.245. Positivo è anche il dato di, che ha chiuso il mese di agosto crescendo del 57,1% a quota 0,22 milioni di euro di valore dei contratti sottoscritti contro gli 0,14 milioni del 2021."Sono particolarmente soddisfatto dell'andamento del mese di agosto - ha commentato il- che, notoriamente, è un mese in cui gli italiani sono in ferie e che per il nostro settore rappresenta solo un momento in cui non si chiudono nuovi contratti ma si portano avanti quelli in essere". "Per il suo business model naturalmente sostenibile, e per i, EdiliziAcrobatica si conferma altresì competitiva sul mercato edile", ha aggiunto.