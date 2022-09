Electrolux lancia profit warning: titolo sbanda poi recupera in chiusura

(Teleborsa) - Le azioni disi avviano a chiudere la seduta odierna, dopo aver risentito in mattinata dellanciato dal produttore svedese di elettrodomestici, che detiene fra gli altri i marchi Rex e Zoppas.Il Gruppo aveva annunciato stamattina che gli, a causa di undi mercato, causato dall'inflazione e dal sentiment negativo dei consumatori.Electrolux ha spiegato che gli squilibri della catena di approvvigionamento e le inefficienze produttive ed il conseguente aumento dei costi porteranno ad un, anche escludendo l'onere non ricorrente legato all'uscita dal mercato russo.La societàsia in Nord America che in Europa, dove si prevede che la domanda del mercato rimarrà debole per il resto del 2023.