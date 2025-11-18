Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,43%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 155,424. Possibile una discesa fino al bottom 154,754. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 156,094.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)