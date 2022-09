Eventi e scadenze: settimana del 12 settembre 2022

Cembre

(Teleborsa) -Istat - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Agosto 2022Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria sul primo semestre 2022- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen/Giu 2022Istat - Il mercato del lavoro II Trimestre 2022Rapporto Italia Sostenibile - Presentazione Rapporto Italia Sostenibile, organizzato da Cerved Group. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiAssogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di luglio14.00 - Intesa Sanpaolo - Conferenza stampa on line - Venture Capital - L'evento è dedicato al “Venture Capital: protagonisti, crescita e progetti di Neva Sgr” e sarà aperto dal presidente di Neva, Luca Remmert, e dal presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. L'obiettivo è portare all'attenzione lo stadio di maturazione del Venture Capital e i traguardi da raggiungere nel prossimo futuro per generare impatto positivo per il Paese- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2022Stato dell'Unione - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo. La presidente fa il punto dei risultati finora conseguiti e illustra la sua visione per il futuroIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Assemblea Ordinaria e StraordinariaCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB - Variazione Coordinate Bancarie 4a rata eccedenze 2021Per variare le coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2021, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 2021Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Mercato finanziario5° Workshop di economia del lavoro Banca d'Italia-CEPR - La quinta edizione del workshop di economia del lavoro: le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro organizzato dalla Banca d'Italia insieme al CEPR, si svolgerà a Roma13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Delibera acconto dividendo per l’esercizio 2022 - A seguire comunicato stampa- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agostoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022