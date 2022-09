Partite IVA, MEF: nel 2° trimestre 125mila aperture (-15%)

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto delsono state aperte, nel 2° trimestre,rispetto allo stesso periodo del 2021. La flessione - sottolinea il Ministero - è da considerarsi normale per il boom registrato nel secondo trimestre 2021 a seguito dell’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19.Nel periodo in esamehanno aderito al, pari al 46,3% del totale delle nuove aperture, con una flessione del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.è stato richiesto da, il 22,5% da società di capitali, il 3,1% da società di persone. La quota dei "non residenti", perlopiù società di commercio on-line, e le altre forme giuridiche rappresentano complessivamente quasi il 5% del totale delle nuove aperture. Le persone fisiche sono, pari al 61,1% del totale.delle nuove aperture è stato avviato dae il 31,4% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.Guardando alla ripartizione territoriale,delle nuove aperture è, il 22,8% al Centro e il 31,7% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso evidenzia che le flessioni maggiori si sono registrate in Veneto (-37,7%), Friuli V.G. (-29,4%) e Molise (-27,7%); solamente il Lazio mostra un aumento (+1,6%).Quanto ai settori, ilregistra come tradizione il maggior numero di avviamenti, seguito dallecon ile dall’con. Rispetto al secondo trimestre del 2021, tra i settori principali i maggiori decrementi si notano nel commercio (-36,8%), nell’agricoltura (-35,1%) e nella sanità (-14,4%). In controtendenza si registrano gli aumenti nei trasporti (+16,9%), nelle attività artistiche e sportive (+8,5%) e nei servizi residuali (+1,9%).