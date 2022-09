Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,58%), giornata euforica per Tiscali

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 7.749,3 con un salto di 121,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,55%.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,96%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,26%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,35%.