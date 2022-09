Engineering in partnership con Tinaba per accelerare transizione digitale banche

(Teleborsa) -, Digital Transformation Company italiana, ha siglato un, l'App Fintech italiana fondata nel 2015 da Matteo Arpe, peritaliano ed estero di unautile ad accelerare il percorso di trasformazione digitale degli Istituti di credito.L’offerta si rivolge a tutte le banche che hanno come obiettivo quello dia vantaggio dei propri clienti e dinel mercato dell’innovazione digitale. I vantaggi per le banche sono molteplici: maggiori ricavi, nuovi servizi e aumento della capacità attrattiva verso i clienti più giovani.Tinaba è una fintech perfettamente integrata con il sistema bancario, grazie alla partnership con Banca Profilo, ed abilita l’accesso con un’unica integrazione a tutti i servizi bancari tradizionali e a quelli di nuova generazione. Engineering opera in prima linea nell’accompagnare i clienti nella definizione di nuovi servizi attraverso l’adozione delle più avanzate tecnologie. L’accordo tra i due player prende forma in un contesto sfidante, in cui sono ancora molte le banche che necessitano di una ulteriore spinta tecnologica, che investiranno sul digitale circa 5,3 miliardi di euro nel 2022 e somme in ulteriore crescita nel periodo 2023-2026., CEO & General Manager di Engineering, ha dichiarato "la velocità dei processi di digitalizzazione è ormai un fattore imprescindibile di competitività per tutti i settori economici. Il settore bancario è centrale nella strategia di Engineering, dal momento che esso è stato tra i primi a credere nelle potenzialità della transizione digitale per l’efficientamento dei processi interni e per migliorare i servizi rivolti ai clienti, sia Corporate che Retail, a beneficio del Paese"."La partnership tra Engineering e Tinaba rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Insieme vogliamo contribuire a una netta svolta digitale dei servizi bancari offrendo a tutti gli attori del sistema creditizio la possibilità di adottare in modo semplice e affidabile le più avanzate tecnologie", , ha commentato, Presidente e Founder di Tinaba.