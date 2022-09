Trasporto aereo, SITA presenta la nuova piattaforma “launchpad” e apre le porte a nuovi partner

(Teleborsa) -, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha annunciato il lancio di undi collaborazione volto a unire le forze con partner chiave per intraprendere un nuovo percorso di crescita. Attraverso, la nuova piattaforma per i partner, SITA ha delineato quattro aree chiave in cui cerca di creare nuove collaborazioni: identità digitale, analisi avanzate e gestione dei dati, sicurezza negli aeroporti e fonti di energia alternative sostenibili. Ognuna di queste aree risponde alle attuali esigenze del trasporto aereo, dove SITA ha già compiuto notevoli passi avanti nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie.Negli ultimi due anni, le compagnie aeree e glihanno affrontato sfide significative e cambiamenti nel comportamento dei passeggeri, che hanno imposto al settore di adattare il proprio modo di operare. L'impennata deidele la volatilità della domanda sono aumentate notevolmente, mentre i passeggeri in viaggio chiedono la stessache hanno in ogni aspetto della loro vita quotidiana.Per soddisfare questa domanda, SITA sta accelerando gliin nuove soluzioni che offrono modalità di lavoro più intelligenti e che utilizzano le tecnologie già esistenti e quelle nuove. Allo stesso tempo, SITA sta cercando di collaborare con partner all'interno e all'esterno dell'industria del trasporto aereo per integrare le proprie, promuovere l'innovazione o sperimentare nuove soluzioni sostenibili all'interno delle loro operazioni., CEO di SITA, ha dichiarato: "Siamo impegnati a consentire la crescita dell'industria del trasporto aereo attraverso tecnologie e soluzioni intelligenti. Abbiamo analizzato attentamente il mercato e identificato le aree chiave in cui possiamo avere un impatto significativo e aiutare i nostri clienti a lavorare in modo più intelligente. Abbiamo un solido programma di investimenti e innovazione per sostenere queste aree che sono fondamentali per la crescita di SITA. Per accelerare questo programma, stiamo invitando nuovi partner che lavorano in queste quattro aree ad unirsi a noi, in modo da poter rimodellare insieme il settore del trasporto aereo."