SACE, Ricci: "Abbiamo strumenti per affrontare sfide globali e sostenere export"

(Teleborsa) - "Abbiamo risorse, strumenti e competenze per affrontare le sfide globali e tenere alta la bandiera dell'export italiano nel mondo. Con un approccio sempre più strategico, un'attenzione a nuovi mercati e grazie a tutto il sostegno assicurativo-finanziario che il nostro Gruppo è in grado di offrire, le aziende italiane possono rafforzare la loro competitività anche in un momento complesso come questo. SACE è e sarà sempre al fianco del tessuto imprenditoriale italiano non solo per quanto riguarda l'export e l'internazionalizzazione, ma anche nel supporto alla liquidità nell’attuale contesto economico e nella promozione della transizione ecologica del Paese". È quanto ha affermato l'in occasione della presentazione del Rapporto Export 2022. "Continuiamo a mettere le nostre competenze presenti all'interno del nostro Gruppo al servizio di tutti perché, in un mondo che affronta sfide globali e cambiamenti spesso repentini, nessuno di noi ha tutte le informazioni per sapere come muoversi. E, per tale motivo, –– in questi momenti è importante l'ascolto. Per noi è stato importante raccontare in questo evento la capacità dell'export di continuare a combattere in un mondo periglioso, ma anche ascoltare come i trend economici si riflettono effettivamente sulla realtà delle imprese. È solo ascoltando e imparando che riusciamo a capire e, di conseguenza, tarare meglio quella che sarà la rotta. Abbiamo ascoltato come l'export continuerà a trainare e continueremo a essere fra i primi 10 Paesi esportatori, ci saranno nuovi mercati e ci sposteremo su nuovi processi produttivi. Quello che è emerso è che ci sono risposte diverse, non c'è una risposta unica. La parola chiave è resilienza, ma la capacità di resistere in momenti avversi è qualcosa che si impara giorno per giorno. Noi stessi la stiamo imparando. Ed è ascoltando come gli altri hanno risposto a determinate sfide che qualcuno può imparare come affrontare una nuova sfida. È solo essendo coesi e facendo squadra, ma imparando dagli altri, che potremo anticipare gli eventi. SACE – ha proseguito l'ad – è stata rafforzata, siamo partiti dall'export e durante il periodo pandemico abbiamo dato nuovi strumenti di liquidità, dache è l'ultimo strumento nato nel contesto della guerra russo-ucraina. Uno strumento fondamentale soprattutto oggi per dare liquidità a quelle imprese che vedono crescere i costi delle materie prime, dell'energia e del gas. Grazie a questo strumento le imprese possono nuovamente far fronte al loro bisogno di liquidità. Un altro tema centrale è la sostenibilità di natura economica ma anche sostenibilità nell'ambiente che ci circonda che diventa un fattore di competitività e di rilancio. Su questo fronte abbiamo sviluppato ila supporto di tutti quegli investimenti che vanno verso la sostenibilità ambientale che vuol dire minor utilizzo delle risorse, minor impatto, rinnovamento dei processi produttivi. Sono contenta di portare avanti un progetto di continuo sviluppo di SECE accanto al mondo delle imprese in partnership con il sistema bancario. Non basta dare prodotti e servizi di natura finanziaria è importante anche fare educazione così come sono importanti le connessioni perché prima di poter esportare dobbiamo far conoscere i mercati internazionali creando opportunità di ingaggio da parte dei clienti esteri. Il mantra delle persone che lavorano in SACE è 'ascoltare fuori' perché solo così possiamo colmare dei fabbisogni che non abbiamo ancora individuato. Da ciò è nato ilabbiamo messo insieme un gruppo di imprese per verificare cosa dei nostri processi e dei nostri prodotti si potesse migliorare. Ne sono venute fuori diverse idee alcune delle quali abbiamo già implementato, altre sono in fase di valutazione e di verifica. Questo sarà un modus che vogliamo portare avanti nel corso dei prossimi anni perché semplicemente ascoltando e utilizzando le capacità che noi abbiamo all'interno possiamo e potremo continuare a contribuire allo sviluppo dell'export per rendere sostenibile la nostra economia".