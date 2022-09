H&M, vendite crescono meno delle attese in terzo trimestre

(Teleborsa) -, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha comunicato che lesono aumentate del 3% a 57.450 milioni di corone svedesi (circa 5,4 miliardi di euro) nel2022, ovvero nel periodo dal 1 giugno 2022 al 31 agosto 2022, rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. In valuta locale, le vendite nette sono diminuite del 4%.Gli, secondo dati Refinitiv, avevano previsto in media un aumento del 5% per il trimestre giugno-agosto."Il terzo trimestre ha avuto un inizio debole, in comune con il settore in molti dei principali mercati del gruppo - ha spiegato la società - Le vendite sono migliorate in sequenza durante il trimestre, con un".