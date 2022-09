Shell, Ben van Beurden lascia: Wael Sawan nuovo CEO

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha annunciato chelascerà laalla fine del 2022 e che il suo successore sarà. La nomina di Wael entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, quando entrerà a far parte anche del Consiglio di amministrazione. Ben van Beurden continuerà a lavorare come consigliere fino al 30 giugno 2023, dopodiché lascerà il gruppo dopo 39 anni al suo interno.Wael è attualmente, mentre in precedenza ha ricoperto la carica di Director Upstream."È stato un privilegio e un onore aver servito Shell per quasi quattro decenni e guidare l'azienda negli ultimi nove anni - ha commentato il CEO uscente - Nel, ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di così tante persone di talento di diversa estrazione, tutte impegnate nell'obiettivo dell'azienda di fornire al mondo i prodotti essenziali della vita moderna".Ben van Beurden ", una capacità di generazione di cassa molto forte e una serie avvincente di opzioni di crescita", ha dichiarato il chiarman Andrew Mackenzie."Tutto ciò è stato reso possibile dalle, tra cui l'acquisizione di BG nel 2016 e il disinvestimento trasformativo di 30 miliardi di dollari di asset non fondamentali che ne è seguito - ha spiegato - Ha intrapreso un'azione ferma e decisiva per guidare l'azienda attraverso la pandemia globale, cogliendo l'opportunità di un importante ripristino per assicurarci di emergere più in forma, più forti e attrezzati per avere successo nella transizione energetica".