Decreto Aiuti Ter, nuovo bonus e proroga taglio accise: la conferenza di Draghi

SNAM

(Teleborsa) -, che si aggiungono ai quasiNel complesso parliamo di unaaiQueste le prime parole del Presidente del Consiglioin conferenza stampa dopo ildel. Con lui,di più in, ha aggiunto.e la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle vittime e a tutti i feriti", ha detto Draghi.il governo farà tutto ciò che è necessario. Ringrazio la protezione civile e le autorità locali e i sindaci delle zone colpite che sono i protagonisti in prima persona della presenza dello Stato. Ringrazio anche tutti i soccorritori".ha evidenziato ilundiper chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, pensionati inclusi:Anche per gli- cui l'indennità da(per redditi fino a 35mila euro) è stata estesa in un secondo momento - è previsto un incremento deldelle misure destinata, quasi 10 miliardi. I crediti d'imposta in scadenza a fine settembre andranno in proroga ed è previsto un loro potenziamento. Nel quarto trimestre dell'anno, il credito d'imposta verrà esteso alle piccole imprese (con contatore dafin qui contemplati),Sempre a supporto delle imprese, la previsione di garanzie statali (attraverso Sace) gratuite per quante ricorrono ai finanziamenti "per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre,Confermata laa si punta a coprire anche novembre per via amministrativa.che finora ci ha consentito di alimentare questi interventi prosegua". Lo ha detto il ministro dell'Economia, nelle conferenza stampa per illustrare il Dl Aiuti ter. "Le entrate erariali dei primi 8 mesi sono cresciute del 13%.", ha detto Franco.Con il Dl aiuti ter, ha spiegato,La platea resta come tipologia di soggetti la stessa dell'intervento operato sui 200 euro. Cambia soltanto il livello di soglia, da"Abbiamo chiuso la prima parte dell'anno bene, meglio delle attese. Abbiamo chiuso il secondo trimestre a 1,1. Una crescita molto elevata anche rispetto ad altri paesi.ha aggiunto.Subito dopo ha preso la parolaper il qualeche il Consiglio Ue straordinario sull'energia approvi un', e la "tendenza" è a un provvedimento generalizzato sul gas focalizzato sulle forniture via gasdotto: Il Ministro ha aggiunto che i partner Ue "inizialmente"Oggi abbiamo gli stoccaggiL'obiettivo era 90 a fine ottobre., ha spiegato Cingolani. Abbiamo dimezzato ad oggi la dipendenza dal gas russo che potevamo avere qualche mese fa. Se all'inizio della guerra dipendevamo per il 40% oggi dipendiamo molto meno. Dobbiamo continuare con il piano di diversificazione che l'anno prossimo ci porterà ad avere circa 16 miliardi di metri cubi fra gas e Gnl in modo da diminuire questa dipendenza. Se manteniamo la rotta - ha aggiunto - ogni mese che passa dipendiamo di meno.ha conclusoseguendo il nostro piano, irigassificatori sono fondamentali"