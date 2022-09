Nice Footwear balza in Borsa dopo i conti 2021/2022

Nice Footwear

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. Il balzo arriva dopo che il CdA ha esaminato e approvato il, che ha registrato Ricavi Netti pari a 32,8 milioni di euro (+51% vs 21,8 milioni al 30 Aprile 2021 e +35% vs 24,3 milioni del Bilancio consolidato Pro-forma) e un utile netto pari a 1,27 milioni di euro (+45% vs 0,88 milioni al 30 Aprile 2021 e + 7% vs 1,20 milioni del Bilancio consolidato Pro-forma).Il titolosi attesta a 11,55 euro per azione, con. Gli scambi sono comunque molto limitati, con un controvalore di 19.125 euro e 4 contratti in metà seduta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 11,85 e successiva a quota 12,3. Supporto a 11,4.