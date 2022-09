L'Ecopillola sulle misure UE contro caro energia: inadatte a risolvere problemi strutturali

(Teleborsa) - Il, appena presentato dalla Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen,a risolvere iche assillano l'Europa, che ha bisogno di uno sforzo comune per superare questo momento di grande difficoltà. E' quanto afferma, docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli nell'ultima Ecopillola. Le misure predisposte dalla UE - spiega l'economista - sono essenzialmente tre:1) La prima misura è la, cioè un taglio obbligatorioa carico di famiglie ed imprese, che saranno concentrati in quelle 3-4 ore di punta giornaliere, fino al 31 marzo 2023. E' prevista però una certa flessibilità perché saranno i singoli Stati ad individuare le misure più appropriate e le fasce orarie interessate.2) La seconda misura concerne un, cioè un tetto ai profitti delle società che producono elettricità non utilizzando il gas, ma utilizzando fonti a basso costo (rinnovabili, nucleare, fossile). Glidi queste società infatti derivano dal fatto che il prezzo dell'elettricità non è fissato in base alla minore o maggiore onerosità della fonte, ma in base al prezzo del gas. Con la nuova misura, qualora queste società elettriche fissassero dei, la differenza verrebbe presa e destinata al sostegno di famiglie e società più vulnerabili. Si parla di un3) Il pacchetto prevede anche una carico dell'industria fossile (petrolio, gas e carbone) e delle raffinerie. Si tratta di quelle società che nell'attuale situazione hanno realizzato die profitti superiori anche del 20% alla media degli ultimi tre anni. Questo prelievo di solidarietà saràdel 2022 ed è un tesoretto che vale ulterioriConsiderazioni finali - Si tratta sicuramente dile conseguenze negative di questa crisi, masono misure in grado di. Nel pacchetto - sottolinea Ferretti - non c'è traccia di un accordo fra i Ventisette per fissare un, in quanto sono prevalsi i diversi: ha fatto resistenzache ospita il TTF, cioè la famosa borsa virtuale del gas europeo; ha fatto resistenzache ormai fornisce il 20% del fabbisogno europeo di gas; ha fatto resistenza ancheche ha ottimi rapporti con Gazpom. Tutto è stato quindi rimandato al futuro, ma nel momento di transizione e di sostituzione del gas russo l'Europa è molto vulnerabile e questa fragilità si può attenuare solamente attivando un grande sforzo comunque europeo.