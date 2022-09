Piazza Affari, i dividendi di oggi 19 settembre 2022

Stmicroelectronics

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 19 settembre in Borsa Italianale seguenti società:ISIN: NL0000226223Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 USDData di pagamento: 21/09/2022ISIN: NL0015000N09Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 21/09/2022ISIN: NL0015000MZ1Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 21/09/2022ISIN: LU0556041001Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 21/09/2022ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 21/09/2022ISIN: IT0004729759Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9 EURData di pagamento: 21/09/2022ISIN: IT0003073266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,085 EURData di pagamento: 21/09/2022