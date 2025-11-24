Milano 13:45
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sesa, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 82,68 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 84,78. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 81,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
