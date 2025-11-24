Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sesa
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 82,68 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 84,78. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 81,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)