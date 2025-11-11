Milano 16:35
Piazza Affari: calo per Piaggio

(Teleborsa) - Retrocede la big delle due ruote, con un ribasso dell'1,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Piaggio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico della società industriale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,78 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,849. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,756.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
