Piazza Affari: calo per Piaggio

(Teleborsa) - Retrocede la big delle due ruote
, con un ribasso dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Piaggio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società industriale
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,78 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,849. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,756.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)