UE, pane più caro che mai dopo guerra in Ucraina

(Teleborsa) - Ad2022, ilè stato. Si tratta di un significativo aumento rispetto ad agosto 2021, quando il prezzo del pane era in media superiore del 3% rispetto ad agosto 2020. Lo comunica Eurostat, sottolineando che "ciò è dovuto in particolare all', che ha notevolmente turbato i mercati globali poiché Russia e Ucraina sono i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti".Alcuni paesi sono stati molto più colpiti di altri. Il tasso medio di variazione più elevato dei prezzi del pane è stato registrato in(+66% ad agosto 2022), seguita da(+33%),(entrambe +32%).Nel frattempo, il tasso di variazione medio più basso dei prezzi del pane è stato registrato in(+8% ad agosto 2022),(entrambi +10%).