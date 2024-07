Copernicus conferma: anche giugno è stato il più caldo di sempre

(Teleborsa) -: anche il mese dia livello globale, con una temperatura media in superficie di 16,66 gradi (+0,67 gradi rispetto alla media del periodo 1991-2020 e +0,14 gradi rispetto al precedente picco del 2023). E' quanto emerge dal consuetosui cambiamenti climatici (C3S), implementato dalla UE per monitorare l'andamento delle temperature e l'evoluzione nel tempo.Per tredici mesi consecutivi, dunque, la temperatura è risultata la più alta di sempre. Un precedente di questo genere si era verificato solo nell'annualità 2015-2016.Secondo i dati ERA5, il mese ha registrato unastimata di giugno, il periodo di riferimento preindustriale preso come campione. La temperatura media globale degli(luglio 2023 – giugno 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,76 gradi sopra la media del periodo 1991-2020 edel periodo 1850-1900.Laper giugno è stata dialla media 1991-2020 di giugno, rendendo il mese il secondo giugno più caldo mai registrato in Europa. Le temperature europee sono risultate, ma vicine alla media o inferiori alla media in Islanda e nella Russia nordoccidentale.Al di fuori dell’Europa, le temperature sono stateinorientale, neglioccidentali e insettentrionale eoccidentale. Le temperature sono state inferiori alla media sul Pacifico equatoriale orientale, indicando uno sviluppo della Niña, ma le temperature dell’aria sull’oceano sono rimaste a un livello insolitamente alto in molte regioni.La temperatura media della(SST) per giugno è stata diper il mese. Questo è il quindicesimo mese consecutivo in cui la temperatura marina è stata la più calda di sempre secondo i dati ERA5