Draghi premiato a New York come "statista dell'anno"

(Teleborsa) - A New York,e spende parole. Il Premier ha ricevuto l'importante riconoscimento, lo stesso tributato a Michail Gorbachev, Angela Merkel fino a Shinzo Abe, in occasione dellaedizione dell', organizzata dalla, che era assente per presenziare ai funerali della Regina Elisabetta II, ha inviato un messaggio alla fondazione, ringraziando Draghi per lae per lausata. Anche Henry Kissinger, ex Segretario di Stato USA, ha fatto cenno al suo "coraggio" ed alla sua "visione".Draghi ha parlato di unasul modello della guerra fredda, innescata dall'invasione della Russia in Ucraina, ed ha affermato che il modo in cui "trattiamo con le autocrazie" definiràPer Draghi occorre avereed aver fede nella democrazia e "nello Stato di diritto", avere rispetto dei diritti umani e sostenere la solidarietà.E di nuovo Draghi ha ribadito che,per non "pentirsene dopo" ed occorre "collaborare" anche con i governi autoritari senza "compromettere i nostri valori fondamentali"..Draghi si dice ottimista che la Russia possa "tornare alle norme che ha sottoscritto nel 1945" e che l'Ucraina possa ritornare in "pace". "Solo la cooperazione globale può aiutare a risolvere i problemi globali, dalla pandemia ai cambiamenti climatici".