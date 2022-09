Manifesto politico Udir: le proposte in vista delle elezioni del 25 settembre

(Teleborsa) - Reclutamento, dimensionamento, sicurezza, trasferimenti. Ruotano attorno a questi i temi le misure in grado di risolvere alcuni problemi della scuola richieste nelGli obiettivi che si vogliono raggiungere – spiega il sindacato in una nota – riguardano argomenti inerenti a organici, carriera, responsabilità, mobilità.Il primo risultato è ottenere ilattraverso l'assunzione degli idonei del concorso ds con scorrimento delle graduatorie di merito. Il secondo riguarda ilattraverso il riconoscimento delle deroghe fino al 2024 al tetto dei 500 alunni per la rideterminazione nel triennio delle scuole autonome anche per la mobilità. Il terzo riguarda la, con l'approvazione dello scudo penale del ds nel rispetto dei protocolli per la tutela della salute di lavoratori e discenti. Il quarto riguarda icon la deroga fino al 2025 dell'aliquota contrattuale dal 30% al 60% dei posti destinati alla mobilità dei dirigenti scolastici.Gli obiettivi sono centrati sucon assunzioni su scuole normodotate, revisione dimensionamento, e recupero sedi presidenza. Il secondo obiettivo è inerente allacon l'equiparazione dello stipendio accessorio alla seconda fascia dirigenti pubblica amministrazione, ripristino Ria neoassunti 2001, recupero decurtazione Fun. Il terzo obiettivo riguarda laattraverso la revisione del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sullal'obiettivo è ottenere il trasferimento sul 100% dei posti vacanti senza nullaosta degli Uffici scolastici regionali.Udir ricorda, inoltre, che tra pochi giorni, giovedì 22 settembre, ci sarà unI temi che verranno affrontati sono: il riparto delle competenze in materia di edilizia scolastica, gli strumenti di governance, le principali linee di finanziamento, i più recenti interventi normativi, le prime indicazioni dalla Conferenza Stato Regioni per la mitigazione delle misure di contrasto al Sars Covid in ambito scolastico 2022/23, il Mobility manager. L'incontro, che sarà aperto dai saluti dele delinterverranno, ingegnere componente tavolo nazionale permanente del Ministero dell'Istruzione per la sicurezza;, magistrato e giurista; Rosario Leone, ex provveditore agli Studi di Palermo e Trapani;dirigente scolastico del liceo classico Umberto I di Palermo; Leon Zingales, dirigente scolastico "IC Annarita Sidoti" di Gioiosa Marea (Messina); e, dirigente scolastica Ipsseoa "K. Wojtyla" di Catania.