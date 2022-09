Wall Street prosegue positiva aspettando l'atteso rialzo dei tassi FED

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.875 punti.Guadagni frazionali per il(+0,52%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,44%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,24%),(+0,99%) e(+0,85%).Il mercato ha ormai completamente acquisito l'atteso aumento dei tassi di 75 punti base che il FOMC si appresta ad annunciare tra poco.Tra i(+2,48%),(+1,78%),(+1,16%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,68%.(+3,29%),(+3,05%),(+3,03%) e(+2,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,38%.Scende, con un ribasso del 4,74%.Crolla, con una flessione del 3,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,68%.