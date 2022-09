Crisi energetica, Fitch: impatto sulle finanze pubbliche frenerà la crescita post Covid

(Teleborsa) - "Le risposte dei governi dell'Europa occidentale allacomporteranno ingenti costi fiscali, frenando la ripresa post-pandemica delle finanze pubbliche". È quanto si legge in un rapporto pubblicato da. Nello specifico, l'impatto sui livelli di disavanzo e debito rifletterà lee i punti di partenza, che variano ampiamente da Paese a Paese. Le previsioni macroeconomiche di Fitch hanno stimato che una chiusura quasi completa delscatenerà recessioni nell'eurozona e nel Regno Unito, con contrazioni delrispettivamente dello 0,1% e dello 0,2% nel 2023.In base alle stime sull'inflazione della zona euro e del Regno Unito l'agenzia di rating ha calcolato inoltre ulterioridel 30%-35% dei prezzi al dettaglio diedoltre a quelli già registrati del 50%-60% da aprile 2021.Il documento sottolinea che la natura e l'entità dellee deirifletteranno il percorso dei prezzi all'ingrosso e la dipendenza del mix energetico di ciascun paese dal gas e dalla dipendenza dalle importazioni russe, nonché le scelte politiche, compreso fino a che punto isi sentano vincolati dal bilancio e dal debito esistenti. Lenella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale hanno performato estremamente bene nel 2022 grazie alla crescita eccezionale delle entrate, facilitando la spesa iniziale relativa all'energia senza revisioni significative degli obiettivi di disavanzo dei governi per il 2022. Il colpo alla crescita impedirà però che questa forte performance delle entrate si ripeta nel 2023, mentre l'indicizzazione delle(comprese le pensioni) farà pressione sulla spesa pubblica.Inoltre l'elevataha eliminato la capacità di allentare laper compensare l'impatto su famiglie e imprese, in contrasto con l'inizio della pandemia di Covid-19. La BCE non assorbirà ulteriori emissioni di debito, quindi l'espansione fiscale avverrà in un contesto di costi di finanziamento marginali molto più elevati. Ciò potrebbe limitare le risposte fiscali, in particolare in alcuni paesi ad alto debito, sebbene i responsabili politici soppeseranno le pressioni sociali e politiche contro i rischi di reazioni avverse del mercato.Il rapporto di Fitch guarda alle soluzioni che saprà proporre la Commissione europea, soprattutto con la revisione dele la possibilità di nuovi schemi comuni di prestito che metterebbero in comune i costi fiscali ma che non sembrano abbiano accolto lo stesso sostegno del programmadurante la pandemia. Anche la possibilità di tassare glidelle società energetiche sembra poco chiara per l'agenzia di rating visto che la misura potrebbe non essere applicata da tutti gli Stati membri e coprirebbe solo una piccola parte dei costi di protezione deie delle imprese."L'impatto sulle finanze pubbliche dipenderà anche dalla durata della crisi energetica. Le nostre previsioni macroeconomiche presuppongono che la produzione e ildisi adeguino e che nuove infrastrutture di importazione diventino operative entro il 2024. Ciò consentirebbe di ridurre il sostegno fiscale", conclude il rapporto.