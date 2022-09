Elezioni, Conte: presidieremo i valori costituzionali. Renzi: Meloni non è un pericolo per la democrazia

(Teleborsa) - Certificata la vittoria della destra alle, arrivano idei leader delle. "Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato, ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti", ha dichiarato il leader della Legain conferenza stampa a Milano. "Entro la fine dell'anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1.400 sedi. Poi faremo l'anno prossimo i congressi provinciali e regionali. Non sono invidioso, brava Giorgia: chapeau. Conto che il centrodestra includa tutti, anche NoiModerati". "Daremo al governo la squadra della Lega migliore in assoluto. Ma certo sulla sicurezza la Lega si è distinta. Non chiedetemi nomi e cognomi perché non ci ho ragionato ma sarà eccellente e basata sul merito" ha aggiunto.Hanno commentato i risultati anche i leader della futura opposizione. Dopo l'annuncio del segretario PD,, di non ricandidarsi alla guida del partito al prossimo Congresso, ha parlato anche il presidente del Movimento 5 Stelle,: "facciamo gli auguri alle forze di centrodestra, in particolare a FdI. Meloni sicuramente avrà un ruolo importante in vista della formazione del governo ma noi saremo a presidio dei nostri valori costituzionali, non faremo nessuno sconto". Quanto alle tensioni con il Pd: “Letta ha puntato il dito contro di me esplicitamente e univocamente. Quando c’è una sconfitta come quella del Pd il leader non cerca capri espiatori a cui addossare la responsabilità”."In Italia cambiamo il presidente del Consiglio quasi ogni anno, sfortunatamente. Abbiamo bisogno di cambiare le regole per garantire stabilità. Io ero contro Giorgia Meloni, siamo cresciuti insieme in politica ma siamo e saremo sempre rivali. Allo stesso tempo, penso che non sia un pericolo per la democrazia italiana", ha dichiarato il leader di Italia Viva,, commentando l'esito delle elezioni in un'intervista alla Cnn, in collegamento da Tokyo Renzi, dove parteciperà ai funerali dell'ex premier Abe Shinzo.Del risultato delle elezioni ha parlato anche il commissario Ue all'Economia, rispondendo a una domanda sull'esito elettorale in Italia in audizione alla Commissione Affari economici del Parlamento europeo. "Siamo pronti a discutere ma l'importante è andare avanti con gli impegni che stiamo adottando, in particolare sul Piano di ripresa e resilienza, perché questa è una vera priorità per tutti gli Stati membri e soprattutto per quelli con un livello elevato di debito, è una vera priorità. Questo è ovvio ma nelle prossime settimane vedremo l'evolversi della situazione".Le prime reazioni arrivano anche dalle. "Il presidente francese,, ha espresso "rispetto per la scelta democratica" degli elettori italiani ed ha lanciato un appello a "continuare a lavorare insieme". "L'Italia è un Paese molto amico dell'Europa, abitato da cittadini molto amici dell'Europa e ci aspettiamo che questo non cambi", ha detto il portavoce di. "Congratulazioni, vittoria meritata" ha scritto in un post su Facebook invece il premier ungherese,. Infine, le elezioni italiane sono state commentate anche dal Cremlino. Il portavoceha dichiarato che Mosca è pronta "ad accogliere qualsiasi forza politica che sia in grado di andare oltre il mainstream consolidato pieno di odio per il nostro Paese e mostrare un atteggiamento più oggettivo e costruttivo nei confronti".