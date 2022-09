GPI, Intermonte conferma Outperform dopo conti 1° semestre

Intermonte

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 17 euro) ilsu, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati di 168,9 milioni di euro (+11,2%) e un risultato netto pari a 0,3 milioni di euro (in linea con quello del primo semestre 2021)."GPI ha riportato ancora una volta risultati positivi e superiori alle previsioni, confermando il momentum positivo, sebbene la generazione di cassa rimanga penalizzata nel breve termine dagli- hanno scritto gli analisti - Nonostante la difficile base di confronto creata da alcuni servizi legati al Covid-19, il 2022 dovrebbe chiudersi nuovamente con una crescita robusta, che dovrebbe continuare ad andare avanti, favorita dalle tendenze di fondo supportate dai"."Inoltre, consideriamo un vantaggio la limitata esposizione alla volatilità dei prezzi delle materie prime e dell'energia - ha aggiunto - Poiché la tecnologia è un fattore chiave per un sistema sanitario migliore e più coordinato, offrendo al contempo risparmi complessivi sui costi, prevediamo che GPI trarràdell'assistenza sanitaria data la sua posizione di mercato e l'ampia gamma di prodotti".