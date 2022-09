H-FARM chiude semestre in rosso per 6,3 milioni, ok CdA a rimborso bond

H-FARM

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unache comprende i risultati delle società (Maize Srl, Maize Talent Srl, HDM Srl e HES Srl) cedute a Jakala e non considerano le plusvalenze realizzate con la vendita.Ilgestionale pari 41,5 milioni si confronta con i 30 milioni al 30 giugno 2021, l' ebitda gestionale è negativo per 1,9 milioni e migliora rispetto a quello negativo per 2,3 milioni dello stesso periodo 2021."Sul risultato finale pesano per 523 mila la svalutazione prudenziale delle partecipazioni quotate del portfolio che risentono dell'andamento negativo dei mercati finanziari e le imposte dell'esercizio per 871 mila euro delle società oggetto di cessione a Jakala le quali sono uscite dal perimetro di consolidamento fiscale" spiega una nota della società.Il CdA di H-FARM che ha esaminato i conti hafacoltativo del Prestito Obbligazionario Convertibile "H-FARM POC 2020-2025".