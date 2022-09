Italia, Scope: banche meno esposte che in passato a volatilità BTP

MPS

(Teleborsa) - "Qualsiasiinfluenzerebbe gli istituti di credito attraverso tre canali principali - capitale, utili e finanziamento - anche se in ogni caso le". Lo afferma Scope Ratings in un nuovo report sul tema, all'indomani del voto che ha portato alla vittoria l'alleanza guidata da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, assieme alla Lega di Matteo Salvini e a Forza Italia di Silvio Berlusconi.L'agenzia di rating ricorda che il capitale delle banche è protetto dalla volatilità dei prezzi delle obbligazioni nazionali. A seguito delle passate perdite mark-to-market dovute all'allargamento dello spread BTP-Bund, i prestatori hannodal 106% del capitale CET1 a partire dal 2017 al 39% a giugno, secondo il campione analizzato da Scope. Inoltre, rispetto alle crisi precedenti, le banche hanno "che danno loro più spazio per assorbire perdite temporanee non realizzate".Quando i prezzi delle obbligazioni scendono, le banche devono registrare le perdite commerciali non realizzate se detengono titoli al fair value rilevato a conto economico (FVTPL). "Il volume di tali titoli nel bilancio delle banche italiane a fine giugno era irrilevante, fatta eccezione per(seppur di bassa duration) - si legge nell'analisi firmata dall'analista Alessandro Boratti - I ricavi delle banche potrebbero ancora risentire di, ma questi rappresentano in media".Infine, la volatilità dei mercati obbligazionari potrebbeper le banche italiane e potenzialmente ostacolare l'attività di emissione obbligazionaria. "Ciò è dovuto al fatto che i costi di finanziamento all'ingrosso delle banche tendono ad essere fortemente correlati ai costi di finanziamento del debito sovrano", spiega il rapporto. Tuttavia, dopo la crisi finanziaria globale, le banche italiane hanno