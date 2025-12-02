Scope ribadisce fiducia in UniCredit: rating A con outlook stabile

UniCredit

(Teleborsa) - Scope Ratings ha confermato il rating di emittente dia “A”, insieme al giudizio sul debito senior unsecured preferito, anch’esso a “A”, con outlook stabile. La valutazione, si legge in una nota, riflette la resilienza del modello di business del gruppo, sostenuto da una solida diversificazione geografica e da fondamentali finanziari robusti.Con, UniCredit si conferma tra i principali player paneuropei, con posizioni di rilievo in Italia (secondo operatore), Germania (terzo player commerciale) e Austria (leader nel corporate banking) e diversi paesi dell'Europa centrale e orientale.Scope sottolinea, inoltre, la strategia di crescita del gruppo, che negli ultimi due anni ha visto l’ingresso in Grecia con Alpha Bank, il ritorno in Polonia tramite l’acquisizione della tech company Vodeno, il rafforzamento in Romania e la costruzione di una partecipazione del 29% in Commerzbank. Pur non avendo modificato il profilo di credito, eventuali operazioni di M&A di maggiore portata potrebbero avere impatti futuri sul rating, aggiunge Scope.