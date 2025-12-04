L'azionario europeo chiude misto. Bene Madrid con le banche e Francoforte con l'auto

Euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Interpump

Stellantis

STMicroelectronics

Saipem

Italgas

Campari

Banca MPS

Recordati

Avio

Comer Industries

Fincantieri

GVS

RCS

Juventus

LU-VE Group

Pirelli

(Teleborsa) -, dove oggi spiccano la Borsa di, e quella di, in particolare tra le aziende esposte al mercato statunitense, sostenute dalle attese di una ripresa del settore automotive dopo la recente revisione degli standard sulle emissioni annunciata dal presidente americano.Sul, ina ottobre il volume delle vendite al dettaglio è rimasto invariato su base mensile, come da attese, confermando la cautela delle famiglie che stanno mantenendo un eleva totasso di risparmio. Negli Stati Uniti il report Challenger di novembre ha mostrato un calo degli annunci di licenziamento rispetto a ottobre, risultando tutto sommato coerente con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione del 29 novembre, scese a 191 mila da 218 mila.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 4.210,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,56%.Torna a salire lo, attestandosi a +79 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,46%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,79%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,19%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,43%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,32% a 43.519 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 46.190 punti. Leggermente positivo il(+0,23%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1%).di Milano, troviamo(+3,91%),(+3,58%),(+3,49%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,58%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.del FTSE MidCap,(+7,05%),(+6,42%),(+3,55%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.scende del 2,02%. Calo deciso per, che segna un -1,75%.