L'azionario europeo chiude misto. Bene Madrid con le banche e Francoforte con l'auto

(Teleborsa) - Chiusura mista per l'azionario europeo
, dove oggi spiccano la Borsa di Madrid, grazie ai rialzi delle banche
, e quella di Francoforte, grazie al rafforzamento del comparto automobilistico
, in particolare tra le aziende esposte al mercato statunitense, sostenute dalle attese di una ripresa del settore automotive dopo la recente revisione degli standard sulle emissioni annunciata dal presidente americano.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
a ottobre il volume delle vendite al dettaglio è rimasto invariato su base mensile, come da attese, confermando la cautela delle famiglie che stanno mantenendo un eleva totasso di risparmio. Negli Stati Uniti il report Challenger di novembre ha mostrato un calo degli annunci di licenziamento rispetto a ottobre, risultando tutto sommato coerente con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione del 29 novembre, scese a 191 mila da 218 mila.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.210,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,56%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +79 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,79%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,19%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,43%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,32% a 43.519 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.190 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,23%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+1%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Interpump
(+3,91%), Stellantis
(+3,58%), STMicroelectronics
(+3,49%) e Saipem
(+2,88%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Italgas
, che ha archiviato la seduta a -1,58%. Pensosa Campari
, con un calo frazionale dell'1,33%. Tentenna Banca MPS
, con un modesto ribasso dell'1,20%. Giornata fiacca per Recordati
, che segna un calo dell'1,17%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+7,05%), Comer Industries
(+6,42%), Fincantieri
(+3,55%) e GVS
(+2,39%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su RCS
, che ha terminato le contrattazioni a -2,36%. Spicca la prestazione negativa di Juventus
, che scende del 2,08%. LU-VE Group
scende del 2,02%. Calo deciso per Pirelli
, che segna un -1,75%.