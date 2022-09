Officina Stellare, soci approvano operazione per ingresso Satellogic in azionariato

Officina Stellare

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, hadenominati "Warrant di Satellogic 2022-2025" da assegnarsi, a titolo gratuito,, società indirettamente controllata da Nettar Group e il relativo regolamento "Warrant di Satellogic 2022-2025".Approvato anchesociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione, per uncomprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro a servizio dell'esercizio degli "Warrant di Satellogic 2022-2025"."Con l'approvazione dell'assemblea degli azionisti appena conclusa, possiamodi Officina Stellare che avverrà in una prima fase mediante l'acquisto del 5% delle azioni in circolazione da alcuni degli attuali soci ed in una seconda fase mediante l'eventuale esercizio dei Warrant Satellogic 2022-2025", ha commentato l'"L'assemblea odierna rappresenta, quindi, unache hanno visto di recente anche l'ingresso nel nostro consiglio di amministrazione di Emiliano Kargieman, CEO di Satellogic, il quale grazie alla sua esperienza e visione non mancherà di apportare un grande valore aggiunto alle strategie aziendali. La collaborazione con Satellogic continua con successo e proprio in questi mesi abbiamo iniziato la consegna di nuovi telescopi", ha aggiunto.