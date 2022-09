TIM balza in Borsa su piano Fratelli d'Italia per rete unica

compagnia telefonica

(Teleborsa) -, che risulta uno dei migliori titoli del FTSE MIB nella prima seduta post-voto. La vittoria del centro-destra a trazione Meloni, anche per le chiare posizioni espresse dalla leader di Fratelli d'Italia nei mesi scorsi.Ad agosto erano uscite indiscrezioni su un piano di Fratelli d'Italia perdelle telecomunicazioni e vendere i vari asset per ridurre di oltre la metà il debito che grava sul gruppo. Per l'offerta pubblica di acquisto (OPA) sarebbe centrale il ruolo di Cassa depositi e prestiti ()."La posizione di FdI è di una, come accade in tutte le grandi democrazie occidentali, che sia di proprietà pubblica non verticalmente integrata, quindi il punto è scorporare la proprietà della rete, che secondo me non può essere privata come non lo è da nessuna parte per un fatto di sicurezza nazionale edalla vendita del servizio che si deve fare in regime libera concorrenza tra tutti gli operatori", aveva inoltre detto Meloni ad agosto durante un'intervista a Radio24.Spicca il volo la, che si attesta a 0,1874 Euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,1941 e successiva a quota 0,2082. Supporto a 0,18.