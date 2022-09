Caro energia, Abi: circolare agli associati per segnalare le misure del decreto Aiuti ter

(Teleborsa) - L’Abi ha appena inviato agliunacon i principali contenuti del. In particolare, la circolare segnala alcune misure per favorire l’delle imprese in relazione alNel decreto legge è previsto che lapossa rilasciare gratuitamente le garanzie “” previste dall’articolo 15 Decreto “Aiuti”, nel rispetto del regime “Aiuti di importo contenuto” del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e dei Regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, a condizione che il tasso di interesse applicato alla quota del finanziamento garantito non sia superiore - al momento della richiesta di garanzia - al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (Btp) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.Vi Sono altresì modifiche, in parte, alle condizioni dialla garanzia SupportItalia e all’importo massimo garantito, a copertura del fabbisogno di, che potrà essere elevato fino a 25 milioni di euro.È anche prevista la gratuità per le garanzie rilasciate dal, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, nella misura massima dell’80% dell’importo del finanziamento, in favore di tutti i soggetti beneficiari (indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione del Fondo), in analogia a quanto previsto per la garanzia rilasciata da Sace.L’di queste misure è subordinata all’approvazione della Commissione europea. Nel Decreto legge è previsto l’aumento, da 35.000 euro a 62.000 euro, dell’importodella copertura che Ismea rilascia ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Aiuti. Inoltre, sono previsti dei contributi, sotto forma di credito d’imposta – cedibili -, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.