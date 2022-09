Casta Diva, 1° semestre in forte crescita. Continua scouting per M&A

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ilcon unpari a 41,7 milioni di euro (realizzata per la quasi totalità a livello nazionale), in incremento del 311% rispetto al 30 giugno 2021. A parità di perimetro il valore della produzione è pari a 24 milioni di euro, in aumento del 137% rispetto a un anno fa.L'è pari a 3,4 milioni di euro (+1327% rispetto agli -0,3 milioni del primo semestre 2021) con un'incidenza del 8,2% sul Valore della Produzione. Il risultato netto è pari a 2,2 milioni di euro, contro la perdita riportata il 30 giugno 2021 pari a -0,9 milioni (+342%)."L'emergenza Covid-19 sembra alle spalle - afferma- almeno per quanto riguarda i suoi riflessi economici. La quasi totalità delle società clienti di CDG hanno ripreso con entusiasmo sia la produzione di contenuti video sia l'organizzazione di eventi fisici (sempre più spesso corredati da un'edizione digitale), tornando ad investire".La(indebitamento finanziario netto) al 30 giugno 2022 è pari a -2,8 milioni di euro (surplus) rispetto ad un indebitamento finanziario netto pari a 1,6 milioni al 31 dicembre 2021. La variazione (+267%) è riconducibile alle dinamiche legate alle operazioni di crescita per linee esterne nonché alle variazioni legate al capitale circolante netto al servizio della progressiva ripresa del business.Casta Diva Group sottolinea chedi alcune realtà del mercato Live Communication e del settore MarTech per valutare eventuali ulteriori future acquisizioni.