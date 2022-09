Il "Treno della Memoria" pronto al via per celebrare il Milite Ignoto

(Teleborsa) -per commemorare l'arrivo alla stazione di Roma Termini della, dopo il lunghissimo viaggio da Aquileia sino alla Capitale.Lo storico convoglio inaugurato l'anno scorso - si legge su FS News, portale informativo del Gruppo FS - farà un, per poi proseguire la sua marcia alla volta di Roma. Il Treno della Memoria partirà da Trieste il 6 ottobre per arrivare a Trento il 7, Milano Porta Garibaldi l’8, Torino Porta Nuova il 9, Aosta il 10, Genova Piazza Principe l’11, Ancona il 13, Perugia il 14, L’Aquila il 15, Campobasso il 17, Bari Centrale il 19, Potenza Centrale il 20, Catanzaro Lido il 22, Cagliari il 26, Palermo Centrale il 31. A novembre il fermerà a Napoli Centrale il 3, a Roma Termini il 4 e, infine, a Roma San Pietro il 5.L'itinerario ed il, 29 settembre, presso il, dal Ministero della Difesa e dal Gruppo Ferrovie dello Stato.Il treno storico allestito dae dalè composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze "Centoporte", una carrozza "Centoporte a salone", un carro "Carnera", una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza "Grillo", una carrozza cuccette tipo "1957 T" e una locomotiva diesel.