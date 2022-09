Italgas lancia nuovo brand società efficienza energetica: Geoside

Italgas

(Teleborsa) - Nella cornice della sede torinese di Largo Regio Parco,ha celebrato oggi il 185° anniversario dalla sua nascita, avvenuta nel 1837 nel capoluogo piemontese. L’evento è stato anche l’occasione per presentare il nuovo brand della ESCo del Gruppo che segna il crescente impegno nel settore dell’efficienza energetica.Alla cerimonia hanno preso parte, insieme alla, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Stefano Allasia.“Oggi celebriamo i 185 anni di un Gruppo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo – che si è evoluto profondamente, anticipando i cambiamenti e supportando attivamente lo sviluppo economico e sociale del Paese.in Italia e in Europa grazie a reti digitali, capaci di accogliere e distribuire anche gas rinnovabili come biometano e idrogeno, innovazione tecnologica e un impegno sempre maggiore nell’efficienza energetica., ancora molto frammentato, per dare ulteriore impulso al percorso di decarbonizzazione dell’economia, in linea con i target fissati dall’Unione Europea e nel quadro del REPowerEU”.Con una serie di performance in stile “Ted Talk”, Italgas ha raccontato le principali milestone dei suoi 185 anni in un viaggio che ha attraversato il tempo, l’evoluzione della società e delle sue attività: dall’illuminazione delle città alla distribuzione del gas a servizio di cittadini e imprese, passando per il ritorno in Borsa nel 2016 e gli investimenti nei settori del digitale, dell’efficienza energetica, dell’acqua, sino alla recente proiezione sul mercato internazionale con l’acquisizione della greca Depa Infrastructure.Un percorso che nel giorno del 185° compleanno viene marcato con l’ufficializzazione del nuovo brand della ESCo del Gruppo, che da oggi si chiama "" ed è il risultato della concentrazione, in un unico soggetto, delle diverse realtà entrate a far parte di Italgas nel corso degli ultimi anni. Il nuovo naming rimanda ai concetti di attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia del Pianeta (Side ovvero “dalla parte di” accostato al prefisso Geo che rimanda alla Terra).Con Geoside Italgas punta a dare vita a uno dei principali player a livello nazionale, continuando a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici UE. A tale scopo, nel Piano Strategico 2022-2028 presentato agli investitori lo scorso giugno, sono previsti investimenti per 340 milioni di euro, di fatto raddoppiando l’impegno verso il settore. Non solo. La crescente importanza dell’efficienza energetica è testimoniata dal recente accordo con il quale la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso a Italgas un prestito di 150 milioni di euro per rafforzare ulteriormente l’impegno in questa direzione attraverso Geoside.