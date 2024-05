Italgas, utile netto in crescita nel 1° trimestre

Italgas

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 125,3 milioni di euro (+12%).al Gruppo al 31 marzo 2024 si attesta a, in aumento rispetto al 31 marzo 2023 (103,6 milioni di euro) delsi attestano adi euro per effetto dell’aumento deiche hanno compensato il calo dei(27,8 milioni di euro) che diminuiscono di 89,3 milioni di euro principalmente per la riduzione dei ricavi relativi alle attività dell’efficienza energetica, dovuta all’esaurirsi della spinta dei c.d. “Superbonus”.dei primi tre mesi del 2024 ammonta a 325,7 milioni di euro in crescita delrispetto al 31 marzo 2023.al 31 marzo 2024 ammonta a 192,7 milioni di euro, con un aumento di 20,2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2023Ilammonta a 342,2 milioni di euro, in crescita di 235,0 milioni di euro rispetto all’anno precedente essendosi riassorbiti i fenomeni temporanei che avevano impattato il primo trimestre 2023. Il flusso di cassa da attività operativa ha consentito di finanziare interamente gligenerando un free cash flow, prima delle operazioni di M&A, di 140,8 milioni di euro."I risultati conseguiti in questo primo trimestre consentono a Italgas di inaugurare anche il 2024 all’insegna della solidità", ha commentato l'Ad, aggiungendo "Con l’impegno di tutte le persone di Italgas e dell’intera catena dei fornitori continuiamo a lavorare per migliorare costantemente le tecnologie che ci permetteranno di accelerare sul fronte della decarbonizzazione dei consumi e del risparmio energetico a sostegno dello sviluppo sostenibile dei territori e della crescita di valore del Gruppo".