Italgas, ok assemblea a bilancio 2023 e dividendo

Italgas

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti disi è riunita oggi a Torino sotto la Presidenza di Benedetta Navarra, con una partecipazione del capitale sociale pari al 77,040%, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 e deliberato di distribuire, a titolo di dividendo per azione, 0,352 euro (+11% rispetto all’anno precedente) in ragione delle azioni che risulteranno in circolazione alla data distacco della cedola, utilizzando l'utile di esercizio di euro 301.433.790,24 risultante dal bilancio d’esercizio.“L’, che si è tradotta nell’ulteriore crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari – ha sottolineato– ci ha permesso di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un, in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Unanche per la soddisfazione dei nostri investitori”., ha così commentato: “che ha contribuito alla definitiva evoluzione del nostro Gruppo verso la forma della Network Tech Company. Un traguardo significativo che vede Italgas imporsi sempre più come benchmark globale, in grado - attraverso le sue reti - di generare efficienza e restituire valore a territori e comunità grazie alla leva dell’innovazione tecnologica. La trasformazione digitale si conferma il fulcro su cui poggia il nostro percorso di sviluppo sostenibile. L’elemento abilitante che, dopo averci reso la prima utility gas al mondo con un network interamente digitalizzato, ci permetterà di accompagnare la Grecia verso il phase out da carbone e lignite, accelerare il processo di transizione ecologica dei nostri territori e fornire un contributo determinante anche al settore dell’idrico. Il 2023, difatti, è stato anche l’anno in cui abbiamo rafforzato sensibilmente la presenza nell’idrico attraverso Nepta, che oggi rappresenta uno dei principali player a livello nazionale con una popolazione servita - direttamente e indirettamente - di circa 6,2 milioni di persone. Ed è proprio mutuando le tecnologie sviluppate sulle reti gas che contiamo di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio in un ambito che storicamente sconta una forte frammentazione della gestione e carenza di investimenti. Lo stiamo già facendo e continueremo a farlo con sempre maggiore efficacia”.In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la proposta, a servizio del Piano di Co-investimento 2024-2025, di aumento gratuito del capitale sociale, in una o più tranche, per un importo massimo nominale di 3.720.000 euro, mediante l’emissione di massime numero 3.000.000 nuove azioni ordinarie da assegnare per un corrispondente importo massimo, tratto da riserva da utili a nuovo, esclusivamente ai beneficiari del Piano, ossia dipendenti della Società e/o di società del Gruppo.